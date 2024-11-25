Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой рейсовый автобус въехал в тягач: много пострадавших (фото)

Под Одессой рейсовый автобус въехал в тягач: много пострадавших (фото)

В результате аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла сегодня, 25 ноября, в Черноморске Одесского района, травмировались 11 человек.

Как сообщили в полиции Одесской области, ДТП произошло около восьми часов утра.

Полицейские предварительно установили, что 54-летний водитель автобуса во время управления отвлекся и въехал в полуприцеп тягача, который был припаркован у края проезжей части.

дтп в Черноморске

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 11 пассажиров автобуса в возрасте от 46 до 75 лет. Их доставили в районную больницу.

дтп в Черноморске

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

После проверки водителя автобуса на состояние опьянения и установления обстоятельств происшествия ей будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, 17 июня 2024 года в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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