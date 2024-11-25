Під Одесою рейсовий автобус в’їхав у тягач: багато постраждалих (фото)

Як повідомили в поліції Одеської області, ДТП сталася близько восьмої години ранку.

Поліцейські попередньо встановили, що 54-річний водій автобуса під час керування відволікся і в’їхав у напівпричіп тягача, що був припаркований біля краю проїжджої частини.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 11 пасажирів автобуса віком від 46 до 75 років. Їх доправили до районної лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Після перевірки водія автобуса на стан сп’яніння та встановлення обставин події їй буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 17 червня 2024 року у румунському повіті Констанца рейсовий автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою.