Автобус «Варшава-Одесса» попал в масштабную аварию: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

ДТП произошло около 06.30 на автодороге «Киев-Чоп» недалеко от села Чишки Львовского района.

Правоохранители предварительно установили, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика, микроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобиля Skoda и автобуса Plaxton Elite.

От полученных в результате ДТП травм погибли три человека: водитель и пассажир грузовика и пассажир автобуса, данные которых уточняются.

В транспортных средствах находились зажатые люди, нуждавшиеся в помощи. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из автобуса троих травмированных — двух пассажиров и водителя, которых медики госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранители. Сообщается, что по состоянию на 10.00 уже известно о 34 пострадавших.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, количество потерпевших и их данные.

Напомним, 17 июня 2024 года в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком.