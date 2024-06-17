В Румынии в аварию попал автобус с украинскими детьми: много пострадавших (видео)

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

По словам инспекции по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло на железнодорожном переезде между городами Тариверде и Бая.

На место происшествия направили несколько пожарных бригад и бригад скорой помощи.

«В автобусе находилось 57 граждан Украины – 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) нуждаются в медицинской помощи. Движение перекрыто в обоих направлениях», – заявили в инспекции по чрезвычайным ситуациям.

В результате аварии в больницу доставили четырех человек: двое взрослых и двое детей.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное нанесение телесных повреждений.

Предположительно, дети ехали на спортивные соревнования.