В Румынии в аварию попал автобус с украинскими детьми: много пострадавших (видео)

В Румынии в аварию попал автобус с украинскими детьми: много пострадавших (видео)

В ночь на понедельник, 17 июня, в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком. Четырех человек госпитализировали.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

По словам инспекции по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло на железнодорожном переезде между городами Тариверде и Бая.

На место происшествия направили несколько пожарных бригад и бригад скорой помощи.

«В автобусе находилось 57 граждан Украины – 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) нуждаются в медицинской помощи. Движение перекрыто в обоих направлениях», – заявили в инспекции по чрезвычайным ситуациям.

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В результате аварии в больницу доставили четырех человек: двое взрослых и двое детей.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное нанесение телесных повреждений.

Предположительно, дети ехали на спортивные соревнования.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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