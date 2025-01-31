Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.

Мохаммед Закария, несмотря на взрывы во время атаки не останавливался и продолжал спасать здоровье человека.

Из-за взрывной волны в операционной вылетело стекло, хирург получил ранения. Однако после тяжелой ночи хирург вышел на работу и продолжает спасать жизни.

Сегодня враг продолжил терроризировать Одесскую область ударными дронами, направив их на объекты гражданской и припортовой инфраструктуры. В Черноморске в результате ночной атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили.

Пострадали четыре человека — водитель грузовика, двое сотрудников коммунального предприятия и врач.

Всего, по данным Воздушного командования «Юг», в южных областях этой ночью сбили 17 БпЛА.

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