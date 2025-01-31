Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки пострадали четыре человека, один из них — врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Все раненые в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Также из-за вражеского удара есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах.

Все остальные специальные службы работают над ликвидацией атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Прошлой ночью и 29 января под ударом российских дронов был Измаильский район. Целью врага была припортовая инфраструктура.

А 28 января российские войска атаковали Одессу и Одесский район “шахедами”. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома города, пострадали 4 человека.