Новости Одессы и Одесской области

Утром в Одесской области ощутили подземные толчки из Румынии

Утром в Одесской области ощутили подземные толчки из Румынии

Сегодня утром, 4 октября, жители Одесской области, в частности Измаильского района, вновь ощутили толчки земной поверхности. Землетрясение произошло в неспокойной зоне Вранча в соседней Румынии.

Как сообщили в румынском Национальном научно-исследовательском институте физики Земли, в 6.19 пятницы, 4 октября, в сейсмической зоне Вранча снова произошло землетрясение магнитудой 4.1.

Землетрясение произошло на глубине 140 км. Эпицентр находился всего в 55 км от города Бузеу.

землетрясение

По классификации — сегодняшнее землетрясение относится к средним.

Напомним,  в середине сентября 2024 года в Румынии произошло землетресение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.

Зона Вранча — Справка «Одесской Жизни»

Зона Вранча – это сейсмоактивная зона, расположенная на стыке Южных и Восточных Карпат, преимущественно на территории жителя Вранча в Румынии. Эта зона известна своими мощными землетрясениями, которые могут достигать магнитуды до 8,3. Землетрясения в зоне Вранча происходят на значительных глубинах, от 80 до 190 км, что позволяет сейсмическим волнам распространяться на большие расстояния.

Землетрясения в этой зоне могут ощущаться на обширной территории, включая Украину, особенно в юго-западных областях. Сильнейшие землетрясения в зоне Вранча произошли в 1940 и 1977 годах, повлекшие значительные разрушения.

По теме:

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua