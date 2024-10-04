Утром в Одесской области ощутили подземные толчки из Румынии

Сегодня утром, 4 октября, жители Одесской области, в частности Измаильского района, вновь ощутили толчки земной поверхности. Землетрясение произошло в неспокойной зоне Вранча в соседней Румынии.
Как сообщили в румынском Национальном научно-исследовательском институте физики Земли, в 6.19 пятницы, 4 октября, в сейсмической зоне Вранча снова произошло землетрясение магнитудой 4.1.
Землетрясение произошло на глубине 140 км. Эпицентр находился всего в 55 км от города Бузеу.
По классификации — сегодняшнее землетрясение относится к средним.
Напомним, в середине сентября 2024 года в Румынии произошло землетресение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.
Зона Вранча — Справка «Одесской Жизни»
Зона Вранча – это сейсмоактивная зона, расположенная на стыке Южных и Восточных Карпат, преимущественно на территории жителя Вранча в Румынии. Эта зона известна своими мощными землетрясениями, которые могут достигать магнитуды до 8,3. Землетрясения в зоне Вранча происходят на значительных глубинах, от 80 до 190 км, что позволяет сейсмическим волнам распространяться на большие расстояния.
Землетрясения в этой зоне могут ощущаться на обширной территории, включая Украину, особенно в юго-западных областях. Сильнейшие землетрясения в зоне Вранча произошли в 1940 и 1977 годах, повлекшие значительные разрушения.
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