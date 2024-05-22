В Черном море уничтожили морскую якорную мину

Как сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ, обнаруженную на днях опасную находку идентифицировали как морскую якорную гальваноударную мину образца 1908/1939 гг.

По выводам специалистов, эта мина могла находиться на морском дне как еще со времен Второй Мировой войны, так и появиться недавно вследствие применения россией устаревших боеприпасов.

Силами водолазной группы с привлечением водолазов-подрывников ВМС ВСУ якорная мина была уничтожена на месте путем контролируемого подрыва.

«Учитывая нередкие случаи обнаружения в наше время взрывоопасных предметов еще со времен Второй Мировой войны, еще раз подчеркиваем тот непоправимый вред, который наносит вооруженная агрессия россии сегодня. История свидетельствует, что с последствиями и скрытыми угрозами развязанной россии войны придется разбираться, к сожалению, еще не одному поколению украинцев»,

– констатируют военные.

В пресс-службе также напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать либо обезвреживать. Необходимо сразу же оповестить о находке соответствующие службы.

Также военные напоминают, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.