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У Чорному морі знищили морську якірну міну

У Чорному морі знищили морську якірну міну

На одному із судноплавних каналів у північно-західній частині Чорного моря водолази Військово-морських сил України знищили якірну міну часів Другої Світової війни.

Як повідомляє прес-служба Командування ВМС ЗСУ, виявлену днями небезпечну знахідку ідентифікували як морську якірну гальваноударну міну зразка 1908/1939 років.

За висновками фахівців, ця міна  як могла перебувати морською дні ще з часів Другої Світової війни, так і з’явитися нещодавно внаслідок застосування росією застарілих боєприпасів.

Силами водолазної групи із залученням водолазів-підривників ВМС ЗСУ якірну міну було знищено на місці шляхом контрольованого підриву.

«З огляду на нерідкі випадки виявлення в наш час вибухонебезпечних предметів ще з часів Другої Світової війни, ще раз підкреслюємо ту непоправну шкоду, яку завдає озброєна агресія росії сьогодні. Історія свідчить, що з наслідками та прихованими погрозами розв’язаної росії війни доведеться розбиратися, на жаль, ще не одному поколінню українців»,

– констатують військові.

У прес-службі також нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися чи намагатися самостійно переміщати або знешкоджувати. Необхідно відразу ж повідомити про знахідку відповідні служби.

Також військові нагадують, що у регіоні продовжує діяти заборона на перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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