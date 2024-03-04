На одесское побережье выкинуло очередную мину

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

По приезду на место вызова саперы идентифицировали боеприпас как якорную мину, которая была уничтожена в безопасном месте.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения любых подозрительных предметов, особенно на пляжах или в других местах массового отдыха, необходимо немедленно сообщать в соответствующие службы и следовать указаниям спасателей. Своевременная реакция может спасти жизнь и предотвратить опасность для людей.

Напомним, 1 марта на одном из пляжей Одессы пиротехники взорвали речную мину, которая была обнаружена накануне.