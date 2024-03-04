На одесское побережье выкинуло очередную мину

Вчера, 3 марта, на одном из пляжей вблизи Одессы был обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
По приезду на место вызова саперы идентифицировали боеприпас как якорную мину, которая была уничтожена в безопасном месте.
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Спасатели напоминают, что в случае обнаружения любых подозрительных предметов, особенно на пляжах или в других местах массового отдыха, необходимо немедленно сообщать в соответствующие службы и следовать указаниям спасателей. Своевременная реакция может спасти жизнь и предотвратить опасность для людей.
Напомним, 1 марта на одном из пляжей Одессы пиротехники взорвали речную мину, которая была обнаружена накануне.