В Черном море уничтожен российский катер с десантниками (видео)

Украинской авиацией потоплен катер КС-701 “Тунець” на котором были российские военные. Враг пытался высадиться на черноморском побережье, но был уничтожен.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По информации Сил обороны, в северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 «Тунец».

Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

Отметим, что катера такого типа в основном используют российская фсб и погранслужба. Судя по всему, нашим защитников удалось уничтожить отряд фсбшников, намеревающихся совершить диверсию.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что вблизи побережья Одесской области активизировались боевые действия. Речь идет об острове Змеиный и расположенных недалеко от него нефтедобывающих платформах, так называемых “Вышках Бойко”.

Как отметили в Главном управлении разведки ВС Украины, во время недавнего боя между украинскими боевыми катерами и российским военным самолетом ни украинские военные, ни их плавсредства не пострадали. Хотя одному из спецназовцев пришлось 14 часов провести в открытом море.

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