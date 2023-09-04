Новости Одессы и Одесской области

В Черном море уничтожен российский катер с десантниками (видео)

В Черном море уничтожен российский катер с десантниками (видео)

Украинской авиацией потоплен катер КС-701 “Тунець” на котором были российские военные. Враг пытался высадиться на черноморском побережье, но был уничтожен.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По информации Сил обороны, в северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 «Тунец».

Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

Отметим, что катера такого типа в основном используют российская фсб и погранслужба. Судя по всему, нашим защитников удалось уничтожить отряд фсбшников, намеревающихся совершить диверсию.

высадка с катера Тунец

На кадре из видео ВМС ВСУ видно как российские оккупанты высаживаются с катера «Тунец» на берег.

поражение катера Тунец

Следующий кадр с видео Сил обороны показывает, как морская авиация Украины точным ударом ликвидировала катер «Тунец» и оккупантов на нем.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что вблизи побережья Одесской области активизировались боевые действия. Речь идет об острове Змеиный и расположенных недалеко от него нефтедобывающих платформах, так называемых “Вышках Бойко”.

Как отметили в Главном управлении разведки ВС Украины, во время недавнего боя между украинскими боевыми катерами и российским военным самолетом ни украинские военные, ни их плавсредства не пострадали. Хотя одному из спецназовцев пришлось 14 часов провести в открытом море.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить