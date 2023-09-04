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У Чорному морі знищено російський катер із десантниками (відео)

У Чорному морі знищено російський катер із десантниками (відео)

Українською авіацією потоплено катер КС-701 “Тунець”, на якому були російські військові. Ворог намагався висадитись на чорноморському узбережжі, але був знищений.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

За інформацією Сил оборони, у північно-західній частині Чорного моря при спробі висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець” .

Ворог зазнав втрат у кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.

Зазначимо, що катери такого типу в основному використовують російська ФСБ та прикордонна служба. Зважаючи на все, нашим захисникам вдалося знищити загін фсбшників, які мають намір здійснити диверсію.

висадка з катера Тунець

На кадрі з відео ВМС ЗСУ видно як російські окупанти висаджуються з катера “Тунець” на берег.

влучання у катер Тунець

Наступний кадр із відео Сил оборони показує, як морська авіація України точним ударом ліквідувала катер “Тунець” та окупантів на ньому.

Раніше “Одеське Життя” розповідала, що поблизу узбережжя Одеської області активізувалися бойові дії. Йдеться про острів Зміїний і розташовані недалеко від нього нафтовидобувні платформи, так звані “Вишки Бойка”.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки ЗС України, під час недавнього бою між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком ні українські військові, ні їхні плавзасоби не постраждали. Хоча один одному. зі спецназівців довелося 14 годин провести у відкритому морі..

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