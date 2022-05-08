Новости Одессы и Одесской области

ВСУ очищают Одесскую область от оккупантов: у острова Змеиного уничтожили три судна (видео)

ВСУ очищают Одесскую область от оккупантов: у острова Змеиного уничтожили три судна (видео)

В субботу, 7 мая 2022 года, у берегов острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили три российских катера и установку ПВО.
Остров Змеиный входит в состав Одесской области. Сейчас он оккупирован российскими захватчиками. Но рашисты уже и не рады, что сунулись на этот украинский остров.

В Оперативном командовании «Юг» сообщили, что 7 мая с помощью украинских беспилотников «Байрактар» у берегов острова наши защитники уничтожили десантный катер типа «Серна» с погруженной на него установкой ПВО «ТОР» и два скоростных десантно-штурмовых катера типа «Раптор». Еще один такой катер получил повреждения. В результате этой операции были уничтожены 46 рашистов.

Ранее сообщалось об уничтожении у Змеиного двух катеров «Раптор», а также зенитных орудий и установки ПВО на самом острове.

Помимо этого, силы обороны Юга Украины на территории Николаевской и Херсонский областей уничтожили еще 36 рашистов, боевую машину десанта, три гаубицы и склад боеприпасов.

Фото: скриншот с видео ОК «Юг»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить