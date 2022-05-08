ВСУ очищают Одесскую область от оккупантов: у острова Змеиного уничтожили три судна (видео)

В субботу, 7 мая 2022 года, у берегов острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили три российских катера и установку ПВО. Остров Змеиный входит в состав Одесской области. Сейчас он оккупирован российскими захватчиками. Но рашисты уже и не рады, что сунулись на этот украинский остров.

В Оперативном командовании «Юг» сообщили, что 7 мая с помощью украинских беспилотников «Байрактар» у берегов острова наши защитники уничтожили десантный катер типа «Серна» с погруженной на него установкой ПВО «ТОР» и два скоростных десантно-штурмовых катера типа «Раптор». Еще один такой катер получил повреждения. В результате этой операции были уничтожены 46 рашистов.

Ранее сообщалось об уничтожении у Змеиного двух катеров «Раптор», а также зенитных орудий и установки ПВО на самом острове.

Помимо этого, силы обороны Юга Украины на территории Николаевской и Херсонский областей уничтожили еще 36 рашистов, боевую машину десанта, три гаубицы и склад боеприпасов.

Фото: скриншот с видео ОК «Юг»