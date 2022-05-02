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В Черном море у острова Змеиный уничтожены 2 российских катера (видео)

В Черном море у острова Змеиный уничтожены 2 российских катера (видео)

Утром 2 мая украинский беспилотник «Байрактар» уничтожил два российских катера типа «Раптор» в районе острова Змеиный.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор. Работает Байрактар. Разом до Перемоги!» — написал он своей странице в facebook.

Российские фашисты захватили украиский остров Змеиный в первый день своего нападения, 24 февраля.

Змеиный стал настоящим проклятьем для российских оккупантов. В апреле в окрестностях острова был потоплен флагман российского флота ракетный крейсер «Москва».

После этого без прикрытия и снабжения осталась российская группировка на Змеином. Вооруженные силы Украины подвергают ее артиллерийским обстрелам, уничтожая вражескую технику и живую силу на острове.

Корабли оккупантов не рискуют приближаться к острову, опасаясь быть уничтоженными украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» и разделить судьбу флагмана.

Наладить снабжение оккупационного гарнизона враг попытался с помощью небольших скоростных катеров. Но, как видим, ВСУ успешно пресекли эту попытку.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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