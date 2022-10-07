В Черном море стало больше носителей «Калибров» – не исключены массированные ракетные удары (видео)

Россия нарастила свою группировку в Черном море до 12 кораблей. Они несут не борту ракеты морского базирования, их суммарный залп на сегодня – 32 ракеты. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«В Черном море 12 кораблей вражеского флота маневрируют вблизи побережья Крыма. Как и ранее, наготове к использованию три надводных и два подводных носителя «Калибров». 32 ракеты несут угрозу всем регионам Украины»,

– предупреждает спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Также напомним, что сегодня, 7 октября, свой юбилей отмечает кремлевский диктатор путин, а учитывая тяготение рашистов к сакральным датам, не исключено нанесение массированных ракетных ударов по украинским городам.

В этой связи призываем одесситов не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Фото: novoeizdanie.com