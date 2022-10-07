Новости Одессы и Одесской области

В Черном море стало больше носителей «Калибров» – не исключены массированные ракетные удары (видео)

В Черном море стало больше носителей «Калибров» – не исключены массированные ракетные удары (видео)

Россия нарастила свою группировку в Черном море до 12 кораблей. Они несут не борту ракеты морского базирования, их суммарный залп на сегодня – 32 ракеты.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«В Черном море 12 кораблей вражеского флота маневрируют вблизи побережья Крыма. Как и ранее, наготове к использованию три надводных и два подводных носителя «Калибров». 32 ракеты несут угрозу всем регионам Украины»,

– предупреждает спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Также напомним, что сегодня, 7 октября, свой юбилей отмечает кремлевский диктатор путин, а учитывая тяготение рашистов к сакральным датам, не исключено нанесение массированных ракетных ударов по украинским городам.

В этой связи призываем одесситов не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте также:

Фото: novoeizdanie.com

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить