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Защитить Одессу: американские аналитики рассказали, что для этого надо сделать

Защитить Одессу: американские аналитики рассказали, что для этого надо сделать

Военные эксперты в США считают, что освободить Херсон до зимы – главное условие, чтобы обезопасить Одесу от российской угрозы.

Об этом в своей публикации написало издание Financial Times.

По мнению американских аналитиков, главная цель для российской федерации на Юге Украины – это Одесса. И хотя сейчас ВСУ наступают и гонят оккупантов прочь, в стране-агрессоре еще не отказались от планов захвата главного морского порта нашей страны.

Успех в контрнаступлении сразу на двух фронтах, достигнутый в последние дни, может быть использован как дополнительный импульс, чтобы оттеснить российские силы из стратегических южных районов.

«Если взять под контроль Херсон, можно помешать российской армии дойти до Одессы, захватить которую, я думаю, россияне действительно стремятся», – отметил анонимный высокопоставленный представитель армии США.

Военные и аналитики, опрошенные Financial Time, ожидают, что ВСУ могут уволить Херсон после середины ноября.

А член Палаты представителей Брэд Шерман отметил, что урегулирование конфликта в Украине возможно через шесть-восемь месяцев, но до этого Украине нужно вернуть себе как можно больше территорий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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