В Одессе прозвучали мощные взрывы: город атаковали беспилотники

Львов в одесском Горсаду посадили в «клетки», чтобы спасти от обстрелов Специальные защитные коробы установили в Городском саду Одессы вокруг скульптур льва и львицы со львятами. Это необходимо, чтобы защитить их от повреждений в случае обстрела россией. ПОДРОБНЕЕ