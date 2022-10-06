В Одессе прозвучали мощные взрывы: город атаковали беспилотники

Три российских дрона-камикадзе атаковали Одессу вечером 6 октября. Жители города слышали несколько сильных взрывов. Причиной их всех стали попадания зенитных ракет. Все беспилотники врага уничтожены.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Одесщина вновь атакована дронами-камикадзе. Три «Shahed-136» силами противовоздушной обороны сбит над морем,
— сказано в информации от Вооруженных сил Украины.
В последние дни рашисты атакуют Одесскую область ударными беспилотными БПЛА почти каждый день. К счастью, ПВО защитников города успешно им противодействует.
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