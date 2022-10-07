Война в Украине, день 226: мобилизованные уголовники и сбитые беспилотники

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро пятницы, 7 октября 2022 года, 226-й день с начала полномасштабной войны в Украине, противник не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и осуществляет перегруппировку войск на Южнобужском направлении.

Рашисты обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, а также проводит инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей.

Остается в силе угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей.

От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. В их числе – Новомихайловка, Железнодорожное, Спирное, Давыдов Брод, Благодативка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю были нанесены исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;

– из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;

– из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичное, Зарубовка, Волчанск, Гатище; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка; на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк;

противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения получили районы более 25 населенных пунктов по всей линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выимка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей. Командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили более 20 беспилотников врага. Среди них – 5 «Орлан-10», 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, состав боеприпасов и переправу.