В Черном море между Одессой и Крымом горят газовые скважины

Неподалеку от оккупированного россиянами Крыма в зоне Одесского газового месторождения появился новый «факел», который заметили на спутниковых снимках.

Об этом сообщает портал Центра журналистских расследований.

На Одесском месторождении насчитали 14 объектов, из них на четырех огонь пылает дольше всего, свидетельствуют данные наблюдений. Причины «вечного огня» — постоянная утечка газа из скважин, одна из которых впервые запылала после атаки ВСУ в июне 2022 года. Российские власти тогда заявили, что удар пришелся по буровой установке «Таврида».

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Вторая зона появилась после атаки в августе 2024 года. Тогда ГУР и аналитики DeepState сообщили, что могла загореться морская ледостойкая стационарная платформа №17, на которой россияне установили средства РЭБ.

Третья зона огня появилась также в августе.

В конце октября 2024 года спутник зафиксировал в Черном море еще одно возгорание. Точка расположена в 17 км к северо-востоку от третьей и в 50 км от мыса Тарханкут.

Ни украинское командование, ни представители оккупационных властей ни о каких инцидентах не сообщали.

«Лишь 29 октября оккупанты признали, что захваченное РФ предприятие «Черноморнефтегаз» полностью прекратило эксплуатацию всех незаконно используемых Россией месторождений на шельфе Черного моря после ударов Сил обороны Украины по буровым платформам. В этой связи этим объем добычи полезных ископаемых в оккупированном Крыму снизился на 28,1%», — отметили журналисты.

Напомним, в сентяюре 2023 года наши защитники смогли вернуть под контроль государства так называемые «вышки Бойко», но позже их снова заняли оккупанты.

Справка ОЖ

Украинские буровые газодобывающие платформы в Черном море получили название»вышки Бойко». Закупка оборудования шла не напрямую у производителя – компании Keppel, а через посредников, поэтому уплаченная за оборудование сумма получилась вдвое больше реальной стоимости установок. Называть их «вышками Бойко» начали потому, что соглашением о приобретении установок занимался Юрий Бойко – тогдашний министр энергетики. В 2014 году россияне захватили их, когда аннексировали Крым, и превратили в свои военные объекты.