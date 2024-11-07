У Чорному морі між Одесою і Кримом горять газові свердловини

Неподалік окупованого росіянами Криму в зоні Одеського газового родовища з’явився новий «факел», який помітили на супутникових знімках.

Про це повідомляє портал Центру журналістських розслідувань.

На Одеському родовищі нарахували 14 об’єктів, із них на чотирьох вогонь палає найдовше, свідчать дані спостережень. Причини «вічного вогню» – постійний витік газу зі свердловин, одна з яких уперше запалала після атаки ЗСУ в червні 2022 року. Російська влада тоді заявила, що удар припав на бурову установку «Таврида».

Навіщо битися за вишки в Чорному морі, читайте тут

Друга зона з’явилася після атаки в серпні 2024 року. Тоді ГУР та аналітики DeepState повідомили, що могла спалахнути морська льодостійка стаціонарна платформа №17, на якій росіяни встановили засоби РЕБ.

Третя зона вогню з’явилася також у серпні.

Наприкінці жовтня 2024 року супутник зафіксував у Чорному морі ще одне загоряння. Точка розташована за 17 км на північний схід від третьої і за 50 км від мису Тарханкут.

Ні українське командування, ні представники окупаційної влади ні про які інциденти не повідомляли.

«Лише 29 жовтня окупанти визнали, що захоплене РФ підприємство «Чорноморнафтогаз» повністю припинило експлуатацію всіх незаконно використовуваних Росією родовищ на шельфі Чорного моря після ударів Сил оборони України по бурових платформах. У зв’язку з цим цим обсяг видобутку корисних копалин в окупованому Криму знизився на 28,1%», – зазначили журналісти.

У вересні 2023 року наші захисники змогли повернути під контроль держави так звані «вежі Бойка», але пізніше їх знову зайняли окупанти.

Довідка ОЖ

Українські бурові газовидобувні платформи в Чорному морі отримали назву «вишки Бойка». Закупівля обладнання йшла не безпосередньо у виробника – компанії Keppel, а через посередників, тому сплачена за обладнання сума вийшла вдвічі більшою за реальну вартість установок. Називати їх «вишками Бойка» почали тому, що угодою про придбання установок займався Юрій Бойко – тодішній міністр енергетики. У 2014 році росіяни захопили їх, коли анексували Крим, і перетворили на свої військові об’єкти.