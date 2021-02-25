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У одесситов «прихватили» тротуар: тревожный перекресток в центре города (фото)

У одесситов «прихватили» тротуар: тревожный перекресток в центре города (фото)

Этот «кусок» исторического центра довольно любопытен: здесь «стыкаются» и расходятся лучами улица Гоголя, переулок Маяковского, Гаванная и Военный спуск. И именно на этом месте появился новострой. Недавно с него сняли драпировку, убрали ограждение. Заодно «прихватили» у одесситов кусок тротуара на и без того «малопроходимом» перекрестке».

 

Одесский Новострой

Этот перекресток необыкновенно оживлен и активен: здесь огромное количество транспорта, многие живущие в этом районе называют его «тревожным».

Когда-то здесь находился магазин «Кокон», потом началась его долгая реконструкция. И что же? Сейчас стартовало благоустройство территории рядом. А территории этой мало, очень мало… Сколько ее оставили пешеходам?

Одесский Новострой, тротуар

Одесский Новострой,стройка

Одесский Новострой, прохожие

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов по этому поводу сообщает: «Теперь видно, что ребята прихватили себе кусок тротуара, милостиво оставив плебеям-пешеходам 50 сантиметров для прохода. Вместо тротуара теперь там непонятная бетонная конструкция и лестница. Естественно, что никаких разрешений у них нет. Посмотрите на визуализацию 2017 года. Никакой лестницы сбоку нет. Это форменное свинство».

Депутат сообщает, что написал по поводу случившегося обращение в ГАСК. Одесский краевед и гид Анна Куприй комментирует саму открывшуюся теперь нам всем постройку и ситуацию с этим перекрестком так: «Здесь в целом уже ничто не испортит картину… Перекресток изуродован самим фактом присутствия там этого образца красоты и гармоничности. Такой славный новостройчик…».

В других комментариях одесситы также пишут, что «эстетика этого дома – это отдельный диагноз. Нельзя в Одессе строить черные гробы!»; «построили катастрофу. Мавзолей»…

Одесский Новострой на перекрестке

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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