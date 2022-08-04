Новости Одессы и Одесской области

С августа в Одессе подорожала парковка

С августа в Одессе подорожала парковка

Стоимость парковки в Одессе с 1 августа стала выше. Теперь в городе действует единая цена – 20 грн в час.

Решение об этом принял 28 июля исполнительный комитет Одесского горсовета.

В Одессе плата за парковку выросла до 20 гривен в час, также ввели месячный и годовой абонементы. Месяц пользования будет стоить две тысячи гривен, а год – 22 тысячи гривен. Физлица смогут приобрести оба варианта абонементов, а юридические лица только годовые.

По состоянию на 2 августа тарифы уже действуют, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее мы сообщали, что новые тарифы на парковку утвердили депутаты Одесского горсовета на своей сессии 29 июня.

До этого решения городские власти сдавали в аренду операторам твердые покрытия по тарифу 5 грн/час. При этом тарифы операторов порой превышали городской в 8 раз и доходили до 40 грн/час.

Городские власти планируют рост поступлении в городской бюджет от парковки в несколько раз.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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