В центре Одессы отключат газ – список адресов

Сегодня, 30 сентября, из-за ремонтных работ в центре Одессы некоторые потребители останутся на день без газа. Об этом информирует Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Так, с 7:00 до 18:00 от газоснабжения будут отключены потребители по следующим адресам:

ул. Успенская, 2, 39, 22/24, 28/30;

ул. Большая Арнаутская, 2а, 2б, 2б/1, 20, 23б, 26, 28, 30, 39, 41, 46, 81;

ул. Дерибасовская, 4, 5;

ул. Пушкинская, 15, 23, 38/40, 77;

ул. Бунина, 10;

ул. Ю. Олеши, 6;

пл. Таможенная, 1а;

ул. Греческая, 1, 17;

ул. Ришельевская, 8, 11а, 12, 14, 28;

ул. Греческая, 19, 32;

ул. Жуковского, 10;

ул. Польская, 5, 7, 10, 20;

ул. Приморская, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 6в;

ул. Осипова, 5/7, 23, 40;

ул. Базарная, 5, 17, 26/28, 35, 44;

ул. Канатная, 55;

ул. Троицкая, 11а, 13;

ул. Маразлиевская, 64;

ул. Троицкая, 9, 11а, 33;

Деволановский спуск, 7, 12;

ул. Еврейская, 27;

ул. Екатерининская, 27, 81, 83, 88, 89;

ул. Успенская, 2/1, 2/4, 2/5, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2 с, 2ж, 2е, 40;

спуск Ланжероновский 1, 2;

спуск Польский, 6а;

ул. Малая Арнаутская. 40, 46, 89/91, 90, 91, 100, 105;

пер. Книжный, 19;

ул. Старорезничная, 28;

ул. Пантелеймоновская, 21, 25, 27, 70, 88, 112;

ул. Новощепной ряд, 2, 5;

ул. Тираспольская, 27/29;

ул. Гимназическая, 21.

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