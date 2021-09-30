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В центре Одессы отключат газ – список адресов

В центре Одессы отключат газ – список адресов

Сегодня, 30 сентября, из-за ремонтных работ в центре Одессы некоторые потребители останутся на день без газа.
Об этом информирует Управление эксплуатации газового хозяйства города.

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Так, с 7:00 до 18:00 от газоснабжения будут отключены потребители по следующим адресам:

  • ул. Успенская, 2, 39, 22/24, 28/30;
  • ул. Большая Арнаутская, 2а, 2б, 2б/1, 20, 23б, 26, 28, 30, 39, 41, 46, 81;
  • ул. Дерибасовская, 4, 5;
  • ул. Пушкинская, 15, 23, 38/40, 77;
  • ул. Бунина, 10;
  • ул. Ю. Олеши, 6;
  • пл. Таможенная, 1а;
  • ул. Греческая, 1, 17;
  • ул. Ришельевская, 8, 11а, 12, 14, 28;
  • ул. Греческая, 19, 32;
  • ул. Жуковского, 10;
  • ул. Польская, 5, 7, 10, 20;
  • ул. Приморская, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 6в;
  • ул. Осипова, 5/7, 23, 40;
  • ул. Базарная, 5, 17, 26/28, 35, 44;
  • ул. Канатная, 55;
  • ул. Троицкая, 11а, 13;
  • ул. Маразлиевская, 64;
  • ул. Троицкая, 9, 11а, 33;
  • Деволановский спуск, 7, 12;
  • ул. Еврейская, 27;
  • ул. Екатерининская, 27, 81, 83, 88, 89;
  • ул. Успенская, 2/1, 2/4, 2/5, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2 с, 2ж, 2е, 40;
  • спуск Ланжероновский 1, 2;
  • спуск Польский, 6а;
  • ул. Малая Арнаутская. 40, 46, 89/91, 90, 91, 100, 105;
  • пер. Книжный, 19;
  • ул. Старорезничная, 28;
  • ул. Пантелеймоновская, 21, 25, 27, 70, 88, 112;
  • ул. Новощепной ряд, 2, 5;
  • ул. Тираспольская, 27/29;
  • ул. Гимназическая, 21.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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