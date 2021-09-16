Цены на газ в Европе продолжают расти и уже приблизились к историческому максимуму. 15 сентября за тысячу кубометров предлагали 964 доллара. Это в пять раз больше, чем год назад — тогда газ стоил около 180 долларов. Если ничего не изменится, то Европа может «замерзнуть» этой зимой.

Давайте разберемся, почему европейцы оказались в такой ситуации, как к этому причастны россияне и что будет с ценами на газ в Украине.

Как так вышло, что газ подорожал в 5 раз?

Цены на газ в Европе начали стремительно расти этой весной. Российский Газпром искусственно ограничил европейцам свои поставки, поэтому главный фактор роста цен — это низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

Украина неоднократно предлагала российскому Газпрому свои мощности, чтобы поставлять газ европейцам. С технической стороны нет никаких проблем для транзита. Но неделю назад стало известно, что россияне не будут бронировать дополнительный транзит для Европы, несмотря на критическую ситуацию с запасами газа. И это тоже повлияло на рост цены.

Одновременно с этим, оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что в Балтийском море закончены работы на газопроводе Северный поток-2.

Получается, что россияне хотят пустить газ по своей трубе в обход Украины?

Прямо они об этом не говорят. К тому же, чтобы поставлять газ в Европу по Северному потоку-2, сперва нужно пройти сертификацию и утрясти множество бюрократических вопросов.

По словам политического эксперта Виталия Портникова, россияне оказывают давление на Европу, чтобы ускорить сертификацию Северного потока-2. Потому что главная задача Кремля — построить обходные газопроводы, которые позволят отказаться от услуг украинской газотранспортной системы. Этой осенью во многих странах Европы может наступить энергетический коллапс из-за таких действий россиян, подчеркивает эксперт.

В госдепартаменте США обеспокоены зависимостью Европы от газоснабжения из России. По мнению старшего советника по вопросам энергетической безопасности Амоса Гокстейна, есть вероятность дальнейшего сокращения поставок газа, и этой зимой у европейцев могут закончиться запасы. «Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей», — подчеркнул Гокстейн.

А разве европейцы не могут покупать газ у тех же американцев?

Могут, но здесь не все так просто. В 2017 году в Польшу и Нидерланды зашли первые танкеры, которые привезли сжиженный газ из США. Это стало возможным благодаря добыче сланцевого газа. Многие страны именно так и покупают газ — по морю. Япония, например, самый крупный импортер сжиженного газа, закупает практически 100% для своих потребностей.

Однако, чтобы получать такой газ и потом его переправлять, нужны специальные LNG-терминалы. В этих терминалах природный газ могут сжижать, а могут наоборот, из жидкого состояния превращать в газообразное, и передавать по трубам. В Европе такие терминалы есть только в нескольких странах.

Украина, к примеру, пока не может воспользоваться американским газом, который США поставляют в Польшу. Дело в том, что еще не достроили газопровод, идущий с севера Польши до границы с Украиной.

Украина успела запастись газом на эту зиму?

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на днях, что в украинских газовых хранилищах сейчас 18 млрд кубометров газа — этот показатель больше среднего за последние 10 лет. По его словам, Украина на 90% готова к отопительному сезону.

Что касается цены на газ для населения, то она останется, как это предусмотрено в годовом контракте — 7,96 гривен, подчеркнул премьер.

А вот с тарифами на тепло и горячую воду не все так просто. Денис Шмыгаль напомнил, что теплоснабжение — это зона ответственности местных властей. Потому что Кабмин больше не регулирует цены на газ для тепловиков.

Таким образом, если нынешние высокие цены на газ сохранятся, то все будет зависеть от решения Нафтогаза, потому что ему передали в управление Одесскую ТЭЦ.

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