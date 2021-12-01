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В центре Одессы очередные раскопки – ремонтируют теплотрассу? (фоторепортаж)

В центре Одессы очередные раскопки – ремонтируют теплотрассу? (фоторепортаж)

Сегодня вечером, 1 декабря, в центре Одессы – снова “большие раскопки”. На этот раз коммунальщики перерыли-перекопали участок между улицами Малой и Большой Арнаутскими.

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Судя по фото, которые сделал на месте корреспондент “Одесской жизни”, здесь идет ремонт теплотрассы.

Огороженная территория, огромная траншея, “Камаз”, экскаватор и прочие “атрибуты” ремонтных работ в нашем новом фоторепортаже. Ах, да: еще светящиеся окна домов, где сейчас наверняка отсутствует отопление…

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Напомним, ранее в Одессе ремонтировали участок теплосети на Александровском проспекте. В начале прошедшей недели работы там были завершены.

Также смотрите наш фоторепортаж о ремонте Приморского бульвара.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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