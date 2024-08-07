В центре Одессы меняют схему движения: где появится новая разметка

С завтрашнего дня в Одессе по ул. Генуэзской будут проводиться работы по изменению организации дорожного движения. В направлении Аркадии появится дополгительная полоса.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
С 8 до 10 августа по Генуэзской для изменения количество полос движения будут устанавливаться дорожные знаки и наноситься дорожная разметка. Будет организована дополнительная полоса движения в направлении Аркадии. А именно:
- в сторону центра города остается одна полоса,
- в сторону Аркадии от площади 10 апреля будет 2 полосы движения.
Водителей просят не оставлять в ночное время транспортные средства по ул. Генуэзской.
Ранее на улице Ольгиевской ввели двустороннее движение автотранспорта.
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