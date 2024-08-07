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У центрі Одеси змінюють схему руху: де з’явиться нова розмітка

У центрі Одеси змінюють схему руху: де з’явиться нова розмітка

Відзавтра в Одесі на вул. Генуезькій проводитимуться роботи зі зміни організації дорожнього руху. У напрямку Аркадії з’явиться додаткова смуга.

З 8 до 10 серпня на Генуезькій для зміни кількості смуг руху встановлюватимуть дорожні знаки та наноситимуть дорожню розмітку. Буде організовано додаткову смугу руху в напрямку Аркадії. А саме:

  • у бік центру міста залишається одна смуга,
  • у бік Аркадії від площі 10 квітня буде 2 смуги руху.

Водіїв просять не залишати в нічний час транспортні засоби на вул. Генуезькій.

Раніше на вулиці Ольгіївській запровадили двосторонній рух автотранспорту.

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