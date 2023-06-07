На одной из центральных улиц Одессы изменилась схема движения (фото)

В центре Одессы, на улице Ольгиевская, изменена схема организации дорожного движения.
На улице Ольгиевской на участке дороги от ул. Пастер к спуску Маринеска ввел двустороннее движение автотранспорта.
Специалистами КУ «СМЭП» обновлена дорожная разметка и установлены соответствующие знаки дорожного движения.
Напомним, в Одессе появился первый диагональный пешеходный переход.
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