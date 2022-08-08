В Одесской области спасли от огня 30 тонн зерна (фото)

Ночь под «музыку» тревог и успехи на Южном фронте: как дела в Одесской области на утро 8 августа Ночь на понедельник, 8 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под «музыку» сигналов воздушной тревоги. Враг не оставляет попыток атаковать наш регион с воздуха как с территории оккупированного Крыма, так и удерживая в Черном море несколько кораблей-ракетоносителей, несущих на борту ракеты оператино-тактического уровня морского базировния типа «Калибр». ПОДРОБНЕЕ

В Летнем театре открылась фотовыставка о боевых самолетах над морем В Летнем театре Городского сада Одессы открылась фотовыставка «Ангелы Черного моря». Представлены 9 фотоснимков боевых самолетов ВС ВСУ Украины, сделанные над акваторией Черного моря. ПОДРОБНЕЕ