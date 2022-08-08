В Одесской области спасли от огня 30 тонн зерна (фото)

Сегодня ночью, 8 августа, в Белгород-Днестровском районе Одесской области спасатели ликвидировали большой пожар и спасли 30 тонн зерна.
Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, горело хозяйственное сооружение возле села Пшеничного.
Как выяснили прибывшие спасатели, загорелась крыша сооружения, приспособленного для хранения зерна и тюков сена.
Пожар общей площадью 500 квадратных метров удалось ликвидировать под утро. Во время ликвидации пожара от огня спасли примерно 30 тонн зерна урожая этого года.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.
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