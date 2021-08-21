В центре Одессы задымился дом – что произошло (видео, фото)

Сегодня вечером, 21 августа, в одном из исторических домов в центре Одессы случился пожар.

По сообщению ГСЧС, ЧП произошло в подвале дома №15 по улице Ланжероновской – горела вентиляция на площади 2 квадратных метра. Пожар сопровождался сильным задымлением, и поначалу казалось, что горит крыша здания.

Дом №15 по Ланжероновской известен как доходный дом Григорьевой. Он был построен в 1912-1913 годах. Здесь находится ресторан Fanconi.

Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Жертв и пострадавших нет.

На месте побывал наш фотокорреспондент:

Напомним, в ночь на 16 августа в Одессе тушили пожар в обувном магазине «Конфискат» возле Дома мебели на площади Бориса Деревянко.