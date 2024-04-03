При выполнении боевого задания на Донетчине погиб защитник из Одесской области

Об этом сообщили на странице в Facebook Южненского горсовета.

Гранатометчик Анатолий Пашалы защищал страну в составе 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады и погиб 18 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Терны.

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Церемония прощания с павшим Героем пройдет завтра, 4 апреля в Порт-Анентале.

«В знак скорби просим обеспечить приспускание Государственного Флага Украины на домах громады. В 10 час. 00 мин почтим память погибшего военнослужащего минутой молчания. Просим всех присоединиться к траурной церемонии прощания с нашим земляком, который отдал свою жизнь за каждого из нас…», — призвали в громаде.

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