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При выполнении боевого задания на Донетчине погиб защитник из Одесской области

При выполнении боевого задания на Донетчине погиб защитник из Одесской области

На войне погиб житель города Порт-Аненталь (Южный) Одесской области Анатолий Пашалы. С военным будут прощаться 4 апреля. В этот день в громаде объявили День траура.

Об этом сообщили на странице в Facebook Южненского горсовета.

Гранатометчик Анатолий Пашалы защищал страну в составе 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады и погиб 18 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Терны.

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Церемония прощания с павшим Героем пройдет завтра, 4 апреля в Порт-Анентале.

«В знак скорби просим обеспечить приспускание Государственного Флага Украины на домах громады. В 10 час. 00 мин почтим память погибшего военнослужащего минутой молчания. Просим всех присоединиться к траурной церемонии прощания с нашим земляком, который отдал свою жизнь за каждого из нас…», — призвали в громаде.

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