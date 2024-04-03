Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув захисник з Одеської області

Про це повідомили на сторінці у Facebook Южненської міськради.

Гранатометник Анатолій Пашали захищав країну у складі 60 окремої механізованої Інгулецької бригади і загинув 18 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі селища Терни.

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Церемонія прощання з полеглим Героєм відбудеться завтра, 4 квітня, у Порт-Аненталі.

“На знак скорботи просимо забезпечити приспускання Державного Прапора України на будинках громади. О 10 год. 00 хв вшануємо пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання. Просимо всіх долучитися до траурної церемонії прощання з нашим земляком, який віддав своє життя за кожного з нас…”, – закликали в громаді.

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