В Херсонской области погиб 27-летний защитник из Одесщины

Об этом сообщили на facebook-странице Березовского городского совета.

Александр Николаевич Трошин, 17.11.1996 года, погиб 5 января во время выполнения боевого задания возле с. Крынки Херсонской области.

Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль потери и низко склоняем головы в скорби и почете перед светлой памятью Воина, —

выражают слова скорби родным и близким Александра.

Завтра, 10 января, защитник, мужественно защищавший Украину от врага, возвращается домой «на щите».

Жителей громады просят приобщиться к созданию живого коридора, чтобы достойно провести в последний путь погибшего героя.

Встреча защитника состоится 10 января в 9:15 в г. Березовка.

Прощание и церемония похорон с Александром Трошиным состоится в 10.30 в селе Черногорка.

Проведем нашего Героя в последний путь достойно! Он отдал свою жизнь за Украину, за каждого из нас, —

отметили в горсовете Березовки.