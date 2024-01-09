В Херсонской области погиб 27-летний защитник из Одесщины

В селе Черногорка Березовского района завтра, 10 января 2024 года, живым коридором проведут в последний путь 27-летнего защитника Украины Александра Трошина.
Об этом сообщили на facebook-странице Березовского городского совета.
Александр Николаевич Трошин, 17.11.1996 года, погиб 5 января во время выполнения боевого задания возле с. Крынки Херсонской области.
Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль потери и низко склоняем головы в скорби и почете перед светлой памятью Воина, —
выражают слова скорби родным и близким Александра.
Завтра, 10 января, защитник, мужественно защищавший Украину от врага, возвращается домой «на щите».
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Жителей громады просят приобщиться к созданию живого коридора, чтобы достойно провести в последний путь погибшего героя.
Встреча защитника состоится 10 января в 9:15 в г. Березовка.
Прощание и церемония похорон с Александром Трошиным состоится в 10.30 в селе Черногорка.
Проведем нашего Героя в последний путь достойно! Он отдал свою жизнь за Украину, за каждого из нас, —
отметили в горсовете Березовки.