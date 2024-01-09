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В Херсонской области погиб 27-летний защитник из Одесщины

В Херсонской области погиб 27-летний защитник из Одесщины

В селе Черногорка Березовского района завтра, 10 января 2024 года, живым коридором проведут в последний путь 27-летнего защитника Украины Александра Трошина.

Об этом сообщили на facebook-странице Березовского городского совета.

Александр Николаевич Трошин, 17.11.1996 года, погиб 5 января во время выполнения боевого задания возле с. Крынки Херсонской области.

Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль потери и низко склоняем головы в скорби и почете перед светлой памятью Воина, —

выражают слова скорби родным и близким Александра.

Завтра, 10 января, защитник, мужественно защищавший Украину от врага, возвращается домой «на щите».

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Жителей громады просят приобщиться к созданию живого коридора, чтобы достойно провести в последний путь погибшего героя.

Встреча защитника состоится 10 января в 9:15 в г. Березовка.

Прощание и церемония похорон с Александром Трошиным состоится в 10.30 в селе Черногорка.

Проведем нашего Героя в последний путь достойно! Он отдал свою жизнь за Украину, за каждого из нас, —

отметили в горсовете Березовки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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