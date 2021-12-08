В Белгороде-Днестровском резко подорожал проезд в маршрутках и междугородних автобусах

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области резко выросла стоимость проезда в городских и междугородних автобусах.

Теперь проезд на городских маршрутах в Белгороде-Днестровском будет стоить не 5 грн, как раньше, а 8 грн (для школьников и студентов проезд подняли до 5 грн).

При этом на маршруте №560 “Белгород-Днестровский – Одесса” стоимость проезда выросла с 65 до 80 грн.

Стоимость проезда повысил частный перевозчик – компания “АТП-15107”. Именно он выполняет большинство перевозок на городских маршрутах и на междугороднем маршруте №560.

Для сравнения: электрички на этом же направлении стоят 34 грн, но ходят они всего три раза в день. Билет в плацкартный вагон поезда Киев – Измаил без постельного белья между Белгородом-Днестровским и Одессой стоит 100 гривен, а в дизель-поезде “Одесса-Измаил” – 140 грн.

Также стало известно, что с 10 декабря подорожает с 7 до 10 грн проезд в общественном транспорте Измаила.

Напомним, с 15 сентября 2021 в Одессе подорожал с 7 до 10 грн проезд в маршрутках, а с 1 ноября выросла стоимость проезда в городском электротранспорте.

Подорожание проезда объяснили повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги.

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Источник: traffic.od.ua

Фото Южный курьер