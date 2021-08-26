Подорожают маршрутки в Белгород-Днестровский: сколько будет стоить проезд

Продукты подорожают осенью: какие цены сегодня и какими будут? Большую часть семейного бюджета мы тратим на продукты питания. И это не значит, что мы стали питаться лучше. Просто стоимость продуктов, хоть и постепенно, но растет. Не станет исключением и эта осень. ПОДРОБНЕЕ

Одесса после стихии: как ходит общественный транспорт? По состоянию на утро пятницы, 23 июля, в Одессе продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия, обрушившегося на город в ночь на четверг, 22 июля. ПОДРОБНЕЕ