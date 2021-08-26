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Подорожают маршрутки в Белгород-Днестровский: сколько будет стоить проезд

Подорожают маршрутки в Белгород-Днестровский: сколько будет стоить проезд

Повышение стоимости проезда произойдет с 28 августа на маршрутах, которые связывают Белгород-Днестровский с Одессой и соседними с ним населенными пунктами.

  • В маршрутке №560 «Белгород-Днестровский-Одесса» стоимость проезда составит – 80 гривен (сейчас 65).
  • В маршрутке №6 «Белгород-Днестровский-Затока (Дорожник)» стоимость проезда в автобусах составит:
  1. Белгород-Днестровский – Затока – 25 грн.
  2. Белгород-Днестровский – Затока б/о Дорожник – 29 грн.
  3. Белгород-Днестровский – Прибрежное – 20 грн.
  • В автобусах №7 «Белгород-Днестровский-Сергеевка»:
  1. Белгород – Днестровский – Сергеевка – 25 грн.
  2. Белгород-Днестровский-Беленькое – 20 грн.
  • В маршрутке № 1 «Белгород Днестровский – Молога» стоимость проезда в автобусах составит:
  1. Белгород – Днестровский – Молога – 14 грн.
  2. Белгород-Днестровский-Выпасное – 11 грн.

Источник: Бессарабия Inform

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что одесский перевозчик поднял стоимость проезда в пригородных маршрутках

Фото Южный курьер

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Редакция ПРОФИЛЬ

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