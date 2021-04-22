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Проезд в автобусах «Измаил – Одесса» и «Рени – Одесса» подорожает – когда и на сколько

Проезд в автобусах «Измаил – Одесса» и «Рени – Одесса» подорожает – когда и на сколько

С воскресенья, 25 апреля, автоперевозчики «Автотранс» и «Диамант» поднимают на 15% стоимость проезда в автобусах сообщением «Измаил – Одесса» и «Рени – Одесса».

Об этом пишет bessarabia.ua, ссылаясь на диспетчеров автоперевозчиков.

Теперь пассажиры, направляющиеся из Измаила в Одессу, будут платить 230 грн вместо 200 грн.

Для едущих в Одессу жителей Рени стоимость проезда повышается до 270 грн (сейчас – 240 грн).

При этом стоимость проезда в автобусах повышенной комфортности (VIP) пока остается прежней – 250 грн.

По словам представителей компаний-перевозчиков, причины подорожания проезда руководство «Автотранса» и «Диаманта» не оглашало.

Напомним, уже этим летом стоимость проезда в одесских маршрутках может подорожать до 10 грн.

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»

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