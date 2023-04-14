Новости Одессы и Одесской области

Можно ли сделать бесплатно плановую операцию?

Можно ли сделать бесплатно плановую операцию?

На сегодняшний день бесплатно можно сделать не только неотложную, но и плановую операцию. Для этого нужно обратиться в больницу, заключившую договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

В НСЗУ рассказали, за какие услуги в стационаре перед операцией, во время ее проведения и в послеоперационный период платить не надо. В частности, это:

  1. Первоначальный осмотр.
  2. Все необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, спинномозговой жидкости, тесты на сифилис, гепатиты, ВИЧ, коронавирус, бактериологические исследования и другие.
  3. Все необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, в частности с допплерографией, эндоскопические исследования, КТ, МРТ и другие.
  4. Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.
  5. Анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией.
  6. Собственно хирургическая операция.
  7. Обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными лекарствами по другим программам.
  8. Интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях.
  9. Круглосуточный врачебный и медсестринский уход.
  10. Услуги по реабилитации при показаниях.
  11. Питание в условиях стационара.

Чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно направление семейного или лечащего врача.

Найти больницу в вашем регионе, заключившую договор с НСЗУ, можно позвонив по номеру 16-77.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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