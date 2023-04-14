Можно ли сделать бесплатно плановую операцию?

На сегодняшний день бесплатно можно сделать не только неотложную, но и плановую операцию. Для этого нужно обратиться в больницу, заключившую договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
В НСЗУ рассказали, за какие услуги в стационаре перед операцией, во время ее проведения и в послеоперационный период платить не надо. В частности, это:
- Первоначальный осмотр.
- Все необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, спинномозговой жидкости, тесты на сифилис, гепатиты, ВИЧ, коронавирус, бактериологические исследования и другие.
- Все необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, в частности с допплерографией, эндоскопические исследования, КТ, МРТ и другие.
- Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.
- Анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией.
- Собственно хирургическая операция.
- Обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными лекарствами по другим программам.
- Интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях.
- Круглосуточный врачебный и медсестринский уход.
- Услуги по реабилитации при показаниях.
- Питание в условиях стационара.
Чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно направление семейного или лечащего врача.
Найти больницу в вашем регионе, заключившую договор с НСЗУ, можно позвонив по номеру 16-77.
Читайте также:
- Как бесплатно пройти «облучение от рака»?
- Кому сделают анестезию бесплатно?
- Как бесплатно пройти химиотерапию?