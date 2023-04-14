Можно ли сделать бесплатно плановую операцию?

На сегодняшний день бесплатно можно сделать не только неотложную, но и плановую операцию. Для этого нужно обратиться в больницу, заключившую договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

В НСЗУ рассказали, за какие услуги в стационаре перед операцией, во время ее проведения и в послеоперационный период платить не надо. В частности, это:

Первоначальный осмотр. Все необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, спинномозговой жидкости, тесты на сифилис, гепатиты, ВИЧ, коронавирус, бактериологические исследования и другие. Все необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, в частности с допплерографией, эндоскопические исследования, КТ, МРТ и другие. Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения. Анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией. Собственно хирургическая операция. Обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными лекарствами по другим программам. Интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях. Круглосуточный врачебный и медсестринский уход. Услуги по реабилитации при показаниях. Питание в условиях стационара.

Чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно направление семейного или лечащего врача.

Найти больницу в вашем регионе, заключившую договор с НСЗУ, можно позвонив по номеру 16-77.

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