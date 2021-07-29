В Балте и Подольске шквал – гроза движется в сторону Одессы

По состоянию на вечер четверга, 29 июля, на Одесскую область с запада надвигается система гроз.

Об этом информирует Телеграм-канал синоптиков The Weather Lab.

«С запада движется система гроз. Возможно что-то и нам достанется», – предупреждают синоптики.

Также сообщается, что шквал «накрыл» Балту и Подольск.

«Система гроз сейчас на северо-западе Молдовы и Одесской области и движется в нашу сторону», – добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что вечером 28 июля из Одессы и пригородов на западе можно было наблюдать мощный грозовой фронт. Однако тогда непогода до Одессы не добралась.

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился залповый ливень. За 4 часа выпало 2,5 месячной нормы осадков. Из-за этого многие улицы и дома горожан оказались затопленными.

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