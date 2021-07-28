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Одесситов напугали огромные молнии в небе: будет ли очередной ливень?

Одесситов напугали огромные молнии в небе: будет ли очередной ливень?

Вечером 28 июля из Одессы и пригородов на западе можно было наблюдать мощный грозовой фронт. Густые клубящиеся облака озарялись изнутри вспышками больших молний.

На онлайн картах погоды сервиса TheWeather.com было видно, что в сторону Одессы движется значительная зона осадков с территории Молдовы. Отдельно, авангардом, шла система гроз меньшего размера. Как раз ее и наблюдали одесситы.

Но к 23:00 28 июля, немного не дойдя до Куяльницкого и Хаджибеевского лиманов, эта зона осадков сильно ослабла и направилась в сторону Черноморска.

Основной фронт над Молдовой тоже теряет свою силу и движется в сторону Черноморского побережья Румынии. Хотя есть вероятность, что своим краем он в 2:00 – 3:00 ночи 29 июля заденет южные районы Одесской области.

циклон

Красный цвет – интенсивные осадки, зеленый – слабые

Одесситы еще не могут забыть разрушительный ливень 22 июля, потому теперь опасаются любых признаков непогоды.

Скриншот с сервиса TheWeather.com и телеграм-канала Новости Одесса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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