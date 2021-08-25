В Аркадии противников ЛГБТ-шествия задержала полиция: за что

В полиции Одесской области сообщили о привлечении к ответственности нарушителей общественного порядка в Аркадии, которые начали конфликт с сотрудниками частной охраны, угрожая им физической расправой.

Как сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Одесской области, инцидент урегулировали правоохранители. Лица всех пятнадцати участников происшествия установлены. Это местные жители в возрасте от 12 до 26-ти лет. У трех из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия.

К административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено девять человек. У шести несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает ответственность за этот вид правонарушений, в присутствии родителей получили объяснения, после чего их отпустили.

В общественной организации “Традиция и порядок” (ТИП) заявили, что речь идет об их активистах. Они приехали в Аркадию собирать подписи против проведения в Одессе фестиваля ЛГБТ-шествия Одесса Прайд 2021, которое анонсировано на 28 августа.

Ранее председатель оргкомитета фестиваля квир-культуры Одесса Прайд 2021 Анна Леонова заявила, что представители ТИП, выступающей против ЛГБТ-сообщества, угрожают напасть на Марш равенства, который планируется 28 августа.

Представитель ТИП Илья Попков призвал своих сторонников и других противников ЛГБТ-культуры выйти 28 августа на противодействие марша под лозунгом “Повторим Тбилиси” (в этом году в столице Грузии напали на Марш равенства в Тбилиси, устроили беспорядки, в результате которых погиб оператор местной телекомпании).

Перед этим “Одесская Жизнь” сообщала, что В Одессе анонсировали ЛГБТ-фестиваль: будет и шествие по улицам города

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