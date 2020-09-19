В Арцизе вырастут тарифы: что подорожает? 

С 1 октября жители Арциза Одесской области будут платить за водоотведение и водоснабжение по новым тарифам. На изменение цен повлияло повышение минимальной заработной платы.

Итак, с октября кубометр водоснабжения обойдется населению в 15,70 гривен (было — 14,05 гривен). А вот стоимость централизованного водоотведения за кубометр для населения будет 11,87 гривен (было — 10,77 гривен). Таким образом, общий тариф составит — 27,87 гривен (было —24,82 гривен).

Также с октября в Арцизе повышаются цены на услуги по вывозу мусора. Ежемесячно горожане будут платить по 14,60 гривен за вывоз твердых бытовых отходов, и по 3,60 гривен за вывоз крупногабаритного мусора. В итоге, вывоз мусора на одного человека в многоквартирных домах выйдет 18,20 гривен (было — 16,80 гривен).

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