Новости Одессы и Одесской области

Неутешительный прогноз: к концу года вода значительно подорожает

Неутешительный прогноз: к концу года вода значительно подорожает

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины обновило прогноз по росту тарифов в 2020-2023 годах. Так, в ведомстве предупреждают, что из-за увеличения стоимости газа могут вырасти и цены на коммуналку. Главным образом подорожает водоснабжение.

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«Прогнозируется, что в течение 2021-2023 годов среднегодовая цена на импортируемый природный газ ежегодно будет расти в среднем на 19,6% — до 214 долларов за 1 тысячу кубометров в 2023 году», — говорится в документе. Также экономисты ожидают, что к концу года вырастет курс доллара — до 28,3 гривни.

В связи с этим ожидается повышение цен на газ для населения на 19% (±3%) в 2021 году, на 24% и 6% (±3%) — в последующие два года.

На 10% увеличится цена на электроэнергию для промышленных предприятий, а о ценах для населения не сообщается.

Зато Минэкономики прогнозирует подорожание водоснабжения. И уже в этом году — на 23% (± 5%). Услуга будет расти и далее: в 2021-м — на 20% (± 5%), в последующие два года — на 11% и 5% (±5%). Аналогичное повышение цен предполагается и для водоотведения.

Напомним, тарифы на воду в Одессе повышали в феврале 2020 года.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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