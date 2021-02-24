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В одесском аэропорту можно сдать ПЦР-тест на COVID

В одесском аэропорту можно сдать ПЦР-тест на COVID

Путешественники, прилетающие в Одессу из стран «красной» зоны, смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 прямо в аэропорту – здесь заработал пункт забора анализов медицинской лаборатории CSD, сообщает пресс-служба аэропорта.

Как воспользоваться услугой?

Чтобы сдать COVID-тест, необходимо заполнить форму на сайте лаборатории CSD и оплатить услугу, выбрав оплату онлайн bit.ly/2BkDYVo. При этом для снятия карантина нужно указать тот же номер, что был указан при регистрации в сервисе «Дій вдома».

Специалисты берут образец для ПЦР-анализа из носоглотки. Процедура абсолютно безболезненна и занимает не более 1-2 минут.

По данным сайта медицинской лаборатории CSD, стоимость ПЦР теста – 1800 грн.

Результаты исследований будут готовы ориентировочно в течение 24 часов после сдачи анализа. Лаборатория самостоятельно вносит отрицательный результат тестирования на COVID-19 в электронную систему Центра общественного здоровья Украины, через которую данные автоматически синхронизируются с сервисом «Дій вдома».

Самоизоляция или тест?

С июня 2020 года на территории Украины был введен адаптивный подход к самоизоляции, обсервации украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа. Страны были разделены условно на две зоны: «красную» и «зеленую», согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

Украинцы, прибывающие из «зеленой» зоны, могут не проходить 14 дневную самоизоляцию или обсервацию. Тем, кто путешествует с «красной» зоны, необходима обязательная обсервация или 14-дневный карантин. В случае если путешественник въезжает с «зеленой» зоны, но транзитом через «красную», самоизоляция не требуется.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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