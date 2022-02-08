В 2021 году в Одессе появились новые дорожные развязки: как они выглядят сейчас

2021 год запомнился одесситам обновлением многих дорожных развязок и появлением других дорожных «фишек». Мы проверили, в каком они состоянии сейчас.

Что появилось новенького в 2021 году

Самым крупной дорожной инновацией стало появление турбоколец – перекрестков с круговым движением, реализуемым по особой схеме, когда водители заранее занимают определенные полосы и потом быстро и беспрепятственно проезжают такой круг.

Такие круговые перекрестки обустроили на пересечении улицы Заболотного и проспекта Добровольского, на 7 станции Люстдорфской дороги, на площади Независимости и на площади Деревянко.

А вот на площади Толбухина круговое движение наоборот убрали, без этого не получалось организовать там полноценные велополосы и велопереезды.

Ну и еще приметная фишка, удивившая водителей, появление на некоторых перекрестках в центре Одессы «вафельной разметки», это когда вся площадь перекрестка «разрисована» желтыми диагональными полосами, на которых запрещено останавливаться автомобилям. Цель такой разметки – чтобы во время пробок перекресток не загромождался автомобилями, не успевшими проехать на свой сигнал светофора.

Какое состояние обновленных перекрестков сейчас

Пожалуй, самым значимым и громким было открытие турбокольца на перекрестке ул. Заболотного и проспекта Добровольского. Там интенсивное движение фур, которые загромождали перекресток и разрушали асфальт. Турбокольцо должно было решить эти проблемы. И поначалу казалось, что рассчеты оказались верны. Но справиться с перегруженными фурами оказалось не подсилу даже турбокольцу. Асфальт разбился, покрылся ямами, разметка стерлась и теперь этот перекресток какой угодно, только не «турбо». Вернуть эту громкую приставку круг на Заболотного сможет только после ремонта дорожного покрытия.

В остальных местах ситуация лучше. Это и понятно, фуры там не ездят, потому и асфальт сберегается намного лучше.

Разве что кое-где не мешало бы обновить разметку. Особенно на площади Толбухина. Там с ней были проблемы с самого начала – на пластификатор, которым наносили полосы, налипали пыль и грязь, потому разметку было плохо видно.

А вот с «вафельной» разметкой вышел провал. Полосы довольно быстро стерлись, будто их и не было, а обновлять городские службы эту разметку не спешат. Как и ремонтировать турбокольцо на Заболотного.

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