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На площади Деревянко поменяли дорожные знаки и добавили еще новшеств

На площади Деревянко поменяли дорожные знаки и добавили еще новшеств

В Одессе на площади Деревянко произошли большие перемены с организацией движения. Теперь это полноценное «турбокольцо», да еще с «берлинскими подушками».

Мы уже писали о том, что на площади Деревянко появилась новая разметка, под «турбокольцо». Но дорожные знаки тогда оставались прежними, что путало водителей.

Теперь знаки поменяли на новые, и более конфликта между ними и разметкой нет. Площадь Деревянко стала еще одной развязкой, работающей по принципу «турбокольца».

новые знаки на пл Деревянко

Особенность кругового «турбоперекрестка» в том, что водитель уже на въезде занимает свой ряд и дальше беспрепятственно едет, ведомый разметкой.

Такая модель позволяет пропускать на 12-20 % больший поток транспорта в сравнении с обычным круговым перекрёстком того же размера.

Первое «турбокольцо» появилось в Одессе на поселке Котовского. Его обустроили на перекрестке проспекта Добровольского и улицы Заболотного.

Опыт оказался положительным и вскоре второе «турбокольцо» появилось на площади Независимости в микрорайоне Таирова.

После этого городские власти решили, что круг на 7 ст. Люстдорфской дороги тоже должен стать турбокольцом.

Теперь и круговая развязка на площади Деревянко получила приставку «турбо». Став, таким образом, четвертым перекрестком в городе, работающим по такому принципу.

Из других дорожных новшеств на площади Деревянко – установка там первых в Одессе «берлинских подушек». Это особый вид ограничителей скорости, который позволяет грузовому и общественному транспорту двигаться беспрепятственно, а легковые автомобили должны снижать скорость, чтобы их проехать.

Прежде всего эти устройства установили на площади для борьбы с «дрифтерами», которые создают опасность для других участников движения.

Фото Юрия Руденко; визуализация – пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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