Уже второй сухогруз прорвал российскую блокаду и добрался из Одессы в воды Румынии

Второе судно воспользовалось временным гуманитарным коридором и, выйдя из порта Одесса, благополучно добралось до территориальных вод Румынии.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Речь идет о балкере Primus сингапурского оператора под флагом Либерии, которое находилось в одесском порту с 20 февраля 2022 г. На борту — металлопродукция для стран Африки.

Трекер MarineTraffic сообщает, что Primus двигается в болгарский порт Варна.

Напомним, установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Первым этот путь прошел контейнеровоз Joseph Schulte.

Читайте также:

В Черном море идут бои: война снова приблизилась к Одессе