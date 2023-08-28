Новости Одессы и Одесской области

Уже второй сухогруз прорвал российскую блокаду и добрался из Одессы в воды Румынии

Уже второй сухогруз прорвал российскую блокаду и добрался из Одессы в воды Румынии

Второе судно воспользовалось временным гуманитарным коридором и, выйдя из порта Одесса, благополучно добралось до территориальных вод Румынии.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Речь идет о балкере Primus сингапурского оператора под флагом Либерии, которое находилось в одесском порту с 20 февраля 2022 г.  На борту — металлопродукция для стран Африки.

Трекер MarineTraffic сообщает, что Primus двигается в болгарский порт Варна.

Напомним, установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Первым этот путь прошел контейнеровоз Joseph Schulte.

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