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Вже друге суховантажне судно прорвало російську блокаду і дісталося з Одеси у води Румунії

Вже друге суховантажне судно прорвало російську блокаду і дісталося з Одеси у води Румунії

Друге судно скористалося тимчасовим гуманітарним коридором і, вийшовши з порту Одеса, благополучно дісталося територіальних вод Румунії.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про балкер Primus сінгапурського оператора під прапором Ліберії, який знаходився в одеському порту з 20 лютого 2022 р. На борту – металопродукція для країн Африки.

Трекер MarineTraffic повідомляє, що Primus рухається до болгарського порту Варна.

Нагадаємо, встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор насамперед використовується для евакуації суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз Joseph Schulte.

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