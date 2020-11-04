Увольнение губернатора и вся правда о раскопках в Горсаду – что интересного произошло в Одессе 4 ноября?

Сегодня, в среду, 4 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одесской области за сутки по данным на утро среды, 4 ноября выявили 547 новых случаев коронавируса. Между тем, 1253 человека выздоровели – это рекорд.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав трех облгосадминистраций. В числе глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Все районные территориальные избирательные комиссии Одессы утвердили протоколы по выборам мэра города.

В одесских соцсетях обеспокоенные горожане сообщают о каких-то «то ли раскопках, то ли стройке в Горсаду» со стороны улицы Гаванной.

Семь одесских отделений «Укрпочты» будут работать без выходных.

Фото Марии Котовой