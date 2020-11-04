Новости Одессы и Одесской области

Увольнение губернатора и вся правда о раскопках в Горсаду – что интересного произошло в Одессе 4 ноября?

Увольнение губернатора и вся правда о раскопках в Горсаду – что интересного произошло в Одессе 4 ноября?

Сегодня, в среду, 4 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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