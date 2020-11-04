Новости Одессы и Одесской области

Итоги выборов мэра Одессы: кто вышел во второй тур?

Итоги выборов мэра Одессы: кто вышел во второй тур?

Все районные территориальные избирательные комиссии Одессы утвердили протоколы по выборам мэра города.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как пишет «Думская», последним завершил работу теризбирком Киевского района.

выборы, избирком

Сейчас протоколы находятся в городской комиссии, которая должна окончательно установить результаты голосования.

Первое место ожидаемо занял действующий городской голова Геннадий Труханов. Его поддержали 77 518 избирателей из 202 149 человек, пришедших на участки, или 38,35%. Поскольку это меньше половины, поэтому будет повторное голосование.

На втором месте – представитель «Оппозиционной платформы за жизнь» Николай Скорик. У него 39351 голос, или 19,47%. Он сразится с Трухановым во втором туре.

Третьим стал член «Европейской Солидарности» Петр Обухов – 23257, или 11,50%, четвертым – «слуга народа» Олег Филимонов (20388, или 10,09%). Экс-нардеп Сергей Кивалов – пятый с результатом 12516 (6,19%).

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее Центральная избирательная комиссия признала победителями выборов кандидатов в мэры семи городов Одесской области.

Читайте также: Геннадий против Николая: когда состоится второй тур выборов и кто поборется кресло мэра Одессы?

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить