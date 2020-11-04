Итоги выборов мэра Одессы: кто вышел во второй тур?

Все районные территориальные избирательные комиссии Одессы утвердили протоколы по выборам мэра города.

Как пишет «Думская», последним завершил работу теризбирком Киевского района.

Сейчас протоколы находятся в городской комиссии, которая должна окончательно установить результаты голосования.

Первое место ожидаемо занял действующий городской голова Геннадий Труханов. Его поддержали 77 518 избирателей из 202 149 человек, пришедших на участки, или 38,35%. Поскольку это меньше половины, поэтому будет повторное голосование.

На втором месте – представитель «Оппозиционной платформы за жизнь» Николай Скорик. У него 39351 голос, или 19,47%. Он сразится с Трухановым во втором туре.

Третьим стал член «Европейской Солидарности» Петр Обухов – 23257, или 11,50%, четвертым – «слуга народа» Олег Филимонов (20388, или 10,09%). Экс-нардеп Сергей Кивалов – пятый с результатом 12516 (6,19%).

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее Центральная избирательная комиссия признала победителями выборов кандидатов в мэры семи городов Одесской области.

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