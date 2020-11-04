Новый режим работы “Укрпочты”: что изменилось в Одессе?

Семь одесских отделений «Укрпочты» будут работать без выходных.

Этот режим вводится в наиболее загруженных отделениях на период новогодних и рождественских праздников — чтобы уменьшить очереди во время пандемии, сообщили в пресс-службе предприятия.

В Одессе в таком режиме обязали работать семь отделений “Укрпочты“:

65086, Генерала Бочарова, 50 с 26 октября;

65111, проспект Добровольского, 159 с 26 октября;

65025, Давида Ойстраха, 7 с 9 ноября;

65123, Марсельская, 44 с 9 ноября;

65059, Люстдорфская дорога, 56 с 23 ноября;

65022, Маршала Малиновского, 16б с 23 ноября;

65080, Варненская, 1 с 23 ноября.

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